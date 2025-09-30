Corriere dello Sport: “Martinelli titolare contro il Sigma. Debutto europeo per Piccoli”

Per fortuna arriva la Conference, competizione che spesso negli scorsi anni è servita da cisterna in cui pescare energie ed entusiasmo, anche a causa degli avversari più che alla portata. Sembra essere il caso del Sigma Olomouc, formazione ottava nel campionato ceco e reduce da un pareggio per 2-2 in campionato sul campo del Bohemians. Tutt’altro che una montagna impervia da scalare, anche se per la Fiorentina ‘ammirata’ nelle prime settimane di questa stagione niente sembra impossibile, in senso negativo. Vietato sottovalutare anche il Sigma: l’imperativo è partire bene e provare a chiudere la pratica il prima possibile, per approcciare bene a un maxi-girone di Conference che poi vedrà alzarsi parecchio il grado di difficoltà.

Le scelte di formazione saranno fatte in base anche al minutaggio e al delicatissimo incrocio di domenica pomeriggio contro la Roma: e quindi spazio a chi ha giocato meno – o non ha giocato proprio, come Tommaso Martinelli, candidato a sostituire De Gea tra i pali – In difesa si rivedranno Pietro Comuzzo e Mattia Viti, mentre in mezzo al campo dovrebbe tornare dal 1′ Nicolò Fagioli. Per questi tre, potenziali titolari scivolati fuori dalle rotazioni nelle ultime settimane, la sfida di giovedì sarà un esame da non fallire per rilanciare anche le velleità di una maglia dall’inizio domenica in campionato. Davanti non ci sarà Kean, che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica in Conference dopo l’espulsione diretta rimediata nell’andata dei playoff col Polissya. Pronto al debutto europeo in carriera Roberto Piccoli: l’osservato speciale del Franchi sarà soprattutto lui. Lo scrive il Corriere dello Sport.