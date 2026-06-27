Corriere Fiorentina: "Martinelli ancora in prestito, poi l'anno prossimo avrà la porta della Fiorentina"
Martinelli sta crescendo per poi tornare, per questo Paratici prima di investire molto su un nuovo portiere ci pensa bene
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2026 08:44
Martinelli? L’idea era e resta quella di mandarlo ancora in prestito, per poi affidargli la porta della Fiorentina dalla prossima stagione. Per questo (sempre che con De Gea si arrivi all’addio) prima di investire chissà quale cifra su un nuovo portiere Paratici vuol pensarci bene. Lo scrive il Corriere Fiorentino.