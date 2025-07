Corriere dello Sport: “Mandragora vuole 1,8 milioni netti per il rinnovo. Per la Fiorentina sono troppi”

La trattativa per il rinnovo di Rolando Mandragora ha subito una frenata. Il giocatore infatti non sembra essere soddisfatto dell’offerta della Fiorentina. Il centrocampista sarebbe disposto a rinnovare per una cifra intorno agli 1,8 milioni di euro netti a stagione, ma al momento la società non sembra intenzionata ad avvicinarsi a questa soglia.

Nonostante ciò, i contatti tra le parti proseguono. In caso di mancato accordo la Fiorentina lascerà partire Mandragora e interverrà sul mercato con l’acquisto di due centrocampisti. Nicolussi Caviglia potrebbe essere l’ideale. Lo scrive il Corriere dello Sport.