Corriere dello Sport: “Mandragora richiestissimo all’estero ma lui fa muro, a meno di maxi offerte vuole restare a Firenze”

Mandragora vuole restare alla Fiorentina fino a fine stagione

Richieste da Spagna, Russia e Turchia. Rolando Mandragora piace molto all'estero, ma non intende lasciare la Fiorentina in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista la scorsa estate ha rifiutato una proposta del Besiktas e anche oggi, a meno di offerte da capogiro, la sua volontà è chiara: restare a Firenze.

La Fiorentina però vuole portare avanti una politica di rinnovamento in mezzo al campo, tra Bondo del Monza (che costa 15 milioni) e Fazzini dell’Empoli (che continua a piacere) e al termine della stagione parlerà con la società per fare il punto della situazione. Anche perché per Mandragora, tolto l'infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese abbondante, non ha trovato molto spazio nell'undici di Palladino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-quasi-kean-dipendente-oltre-moise-lattacco-ha-fatto-poco-calo-fisiologico/284236/