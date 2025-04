Corriere dello Sport: “Mandragora imprescindibile, a giugno obiettivo rinnovo. Sogna la Nazionale”

Nonostante i tanti arrivi in quel ruolo a Firenze tra l’estate e gennaio, Rolando Mandragora si è conquistato una maglia da titolare ed è diventato imprescindibile nella mediana a tre di Palladino. Mai Rolly in carriera aveva raggiunto questi picchi di rendimento e, soprattutto in questa seconda metà di marzo, è stato fondamentale per la rinascita della Fiorentina. Gol al Panathinaikos, gol alla Juventus, prestazione di qualità e sostanza contro l’Atalanta e tre vittorie per la Fiorentina. I numeri, anche quelli al top della sua carriera, parlano di 2 reti e 2 assist in 21 presenze in Serie A e di 3 centri e un assist in 9 sfide di Conference League.

Il 3-5-2 esalta le sue caratteristiche e con Fagioli e Cataldi sembra trovarsi e scambiarsi di posizione nel corso della partita a meraviglia. A Firenze il mediano campano ha trovato la sua casa, qui lui e la sua famiglia stanno benissimo, e l’obiettivo è quello a giugno di sedersi ad un tavolo con la dirigenza viola e trattare il rinnovo. Sì perché il suo contratto andrà in scadenza nel 2026 e l’idea, se ci saranno le condizioni, è quella di provare ad allungarlo. Poi ci sono i sogni, uno si chiama Nazionale e l’altro Conference League. Lo scrive il Corriere dello Sport.