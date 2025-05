Corriere dello Sport: “Mandragora è insostituibile, contro la Roma sarà il capitano della Fiorentina”

Rolando Mandragora è diventato il simbolo silenzioso ma indiscusso della Fiorentina, un leader riconosciuto per carisma, dedizione e spirito di sacrificio, ben prima di indossare ufficialmente la fascia da capitano. A Roma, complice l’assenza di Ranieri e Dodò, guiderà i suoi anche formalmente, ma la sua figura di riferimento è ormai consolidata da tempo. Ex capitano del Torino e della talentuosa Under21 del 2019, Mandragora è un trascinatore naturale, apprezzato da compagni e staff per l’impegno quotidiano e la mentalità esemplare.

Nel corso della stagione, grazie alla visione di Palladino, Mandragora ha vissuto un’evoluzione tattica che lo ha trasformato in un centrocampista d’assalto, libero di inserirsi e cercare la porta. Questo cambiamento lo ha reso decisivo anche in fase offensiva: da febbraio ha collezionato 10 partecipazioni al gol tra reti e assist, un dato che lo distingue tra i centrocampisti di Serie A. In un sistema che privilegia il possesso palla, lui rappresenta la variabile verticale, quella capace di rompere gli equilibri.

Nonostante l’accumulo di minuti, Mandragora continua a essere insostituibile per Palladino: stasera contro la Roma giocherà la sua 19ª partita da titolare nelle ultime 20. I numeri e le prestazioni dimostrano quanto il suo apporto sia imprescindibile per la Fiorentina, soprattutto in una fase cruciale della stagione in cui ogni partita è determinante per raggiungere gli obiettivi europei. Lo scrive il Corriere dello Sport.