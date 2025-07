Corriere dello Sport: “Mandragora aspetta di conoscere l’offerta della Fiorentina. Betis alla finestra”

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Rolando Mandragora per discutere il possibile rinnovo del contratto. Il centrocampista, al centro dell’interesse del Real Betis, attende di conoscere i dettagli della proposta che la società viola intende presentargli per prolungare il legame con il club.

Attualmente, Mandragora è sotto contratto fino al 2026, ma esiste un’opzione automatica per il prolungamento fino al 2027, legata al raggiungimento di almeno venticinque presenze stagionali da un minimo di quarantacinque minuti ciascuna. Questo meccanismo offre alla Fiorentina una certa flessibilità, ma al tempo stesso rende fondamentale l’incontro con il giocatore per capire le intenzioni reciproche. Il dialogo tra le parti sarà quindi decisivo per delineare il futuro di Mandragora in maglia viola. La Fiorentina intende blindare uno dei suoi profili più affidabili. Lo scrive il Corriere dello Sport.