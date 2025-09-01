Corriere dello Sport: “L’Atalanta non può spendere 35 milioni per Comuzzo”

Comuzzo resta? A questo punto il dubbio è lecito. L’Atalanta era l’opzione più verosimile: in effetti i bergamaschi stavano valutando la possibilità di formulare una prima proposta alla società viola, che contava di riscuotere una cifra minima di 30-35 milioni.

I nerazzurri si sono convinti di non poter accorpare, in questo momento, una somma così onerosa, chiudendo le porte a ogni eventuale negoziato con la Fiorentina per il difensore classe 2005. Che a questo punto difficilmente se ne andrà. Lo riporta il Corriere dello Sport.