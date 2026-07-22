Corriere dello Sport: "L'Atalanta non affonda per Alajbegovic, c'è distanza. E la Fiorentina resta vigile"

Ballano 8 milioni tra Atalanta e Bayer

La Fiorentina osserva interessata gli sviluppi della vicenda Kerim Alajbegovic. Il classe 2007 è in trattativa con l’Atalanta, dove giocherebbe molto volentieri e con cui ha un’intesa di massima. Ma manca ancora l’affondo decisivo. Questo perché la pretesa economica del Bayer Leverkusen è alta: 30 milioni di euro. La Dea è pronta a spingersi fino a 22 per l’attaccante bosniaco munito di passaporto tedesco, il cui contratto con il Leverkusen scadrà a giugno 2031. Alajbegovic percepirebbe un ingaggio di poco sotto i 2 milioni. L’Atalanta è molto interessata. Sta di fatto che ad oggi le parti sono lontane, motivo per il quale restano in ballo diverse squadre tra cui appunto la Fiorentina, in cerca di un esterno offensivo di qualità. Lo riporta il Corriere dello Sport.