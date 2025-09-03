4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “L’Al-Hilal ha offerto 40 milioni per Comuzzo ed un ingaggio da 8 milioni”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

3 Settembre · 08:38

Aggiornamento: 3 Settembre 2025 · 08:38

TAG:

ComuzzoFiorentina

Comuzzo ha preferito restare a Firenze

Pietro Comuzzo è stato uno dei gioielli maggiormente richiesti sul mercato. Da un paio di stagioni la politica dei club sauditi è cambiata, non più solo nomi a fine corsa, ma anche giovani da far crescere. Comuzzo rientrava in questa ottica, con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che ci ha provato seriamente.

La sua cessione avrebbe potuto far rientrare economicamente la società. Ma Comuzzo ha detto no, preferendo rimanere a Firenze. I sauditi erano arrivati a mettere sul piatto ben 40 milioni. Inoltre avrebbero garantito al ragazzo uno stipendio da 7-8 milioni per stagione, cifre da capogiro. La Fiorentina avrebbe anche accettato l’offerta, ma come detto, la volontà del ragazzo è stata decisiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.

