Corriere dello Sport: "La Roma piomba su Favasuli, pronta offerta da 5-8 milioni. Alla Fiorentina il 50%"

La Fiorentina si sfrega le mani

Intanto sul fronte esterni c’è da registrare l’interesse concreto per Costantino Favasuli, il promettente esterno di destra del Catanzaro protagonista in Serie B e anche in Nazionale. Ventidue anni, 42 presenze con 2 gol e 9 assist, il ragazzo è seguito attentamente dalla Roma che può mettere sul piatto tra i 5 e gli 8 milioni di euro per soddisfare le richieste del club calabrese, che dovrà girare il 50% della rivendita alla Fiorentina, oltre magari a girare qualche giovane in prestito con possibile riscatto e controriscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport.