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Corriere dello Sport: la maledizione italiana di Pjaca e un tabù ancora da sfatare

In carriera, Marko Pjaca ha segnato 42 gol, ma è ancora a caccia della prima rete in Serie A. L’Italia è stata, fin qui, una maledizione, da sfatare il prima possibile. Con la condizione in crescita,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2018 12:33
Corriere dello Sport: la maledizione italiana di Pjaca e un tabù ancora da sfatare - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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In carriera, Marko Pjaca ha segnato 42 gol, ma è ancora a caccia della prima rete in Serie A. L’Italia è stata, fin qui, una maledizione, da sfatare il prima possibile. Con la condizione in crescita, spetterà a lui “spaccare” le partite, togliere punti di riferimento agli avversari affinare l’intesa con i terzini. Contro la Spal punta ad alzare l’asticella.

Fonte: Corriere dello Sport

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