Corriere dello Sport: la maledizione italiana di Pjaca e un tabù ancora da sfatare

In carriera, Marko Pjaca ha segnato 42 gol, ma è ancora a caccia della prima rete in Serie A. L’Italia è stata, fin qui, una maledizione, da sfatare il prima possibile. Con la condizione in crescita,...

A cura di Redazione Labaroviola 21 settembre 2018 12:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca

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