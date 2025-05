Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole offrire un biennale a De Gea, trasformandolo nel pilastro del club”

La Fiorentina, decisa a puntare in alto, ha dimostrato grande lungimiranza lo scorso agosto nell’ingaggiare David de Gea, nonostante lo scetticismo iniziale legato al suo anno di inattività. L’arrivo del portiere spagnolo ha portato prestigio alla squadra e alla città, confermando ben presto la bontà della scelta grazie alle sue prestazioni eccellenti. La dirigenza aveva già previsto un’opzione per prolungare il contratto fino al 2026, segnale di un progetto chiaro e ambizioso. Le ottime prestazioni di de Gea hanno acceso nuove riflessioni in casa viola: l’idea è di estendere l’accordo fino al 2027 con un contratto biennale, trasformando la sua presenza in un pilastro della squadra per il futuro.

Sebbene la discussione formale sia stata rinviata a fine stagione, esiste una volontà condivisa di approfondire il discorso. Tuttavia, la rinnovata visibilità del portiere potrebbe attirare l’interesse di club più blasonati, e in questo caso le ambizioni della Fiorentina saranno messe alla prova.

Nonostante l’interesse potenziale di altri club, de Gea ha più volte espresso apprezzamento per Firenze e per il modo in cui lui e la sua famiglia sono stati accolti. La Fiorentina, dal canto suo, non intende forzare l’opzione per il rinnovo, ma vuole costruire un progetto solido attorno a lui. Con la fine della stagione ormai imminente, il club ha l’occasione concreta per porre le basi del suo futuro, che si tratti di un’estensione biennale o della conferma dell’attuale accordo: in ogni caso, le ambizioni viola non possono prescindere dalla figura di de Gea. Lo scrive il Corriere dello Sport.