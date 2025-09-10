10 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:26

Corriere dello Sport: “La Fiorentina rinnova il contratto a Mandragora, ingaggio da 1,8 + bonus”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Fiorentina ha deciso di blindare Mandragora

La Fiorentina ha deciso di puntare con forza su Rolando Mandragora, lavorando al rinnovo del suo contratto fino al 2028, con possibile opzione per il 2029. Dopo mesi di stallo legati soprattutto alla necessità di ridurre il monte ingaggi, il club viola è ora pronto a blindare il centrocampista campano, che ha dimostrato grande affidabilità nella scorsa stagione. Un incontro tra le parti è atteso a breve, con l’intenzione di formalizzare l’accordo che garantirebbe al giocatore un trattamento economico più vicino alle sue richieste.

Dal canto suo, Mandragora ha espresso chiaramente il desiderio di vedere riconosciuto il rendimento offerto da gennaio in poi. Attualmente percepisce 1,5 milioni di euro bonus inclusi, ma la Fiorentina è pronta a proporgliene 1,8 più incentivi legati ai risultati sportivi. il centrocampista ha ancora un contratto valido fino al 2026, con opzione di prolungamento annuale al raggiungimento di determinate presenze. In estate non sono mancate le voci di mercato: il Betis ha fatto un tentativo, cosi come Bologna e Napoli, ma nessuno si è avvicinato alla valutazione viola di almeno 10 milioni di euro. La Fiorentina lo considera una risorsa chiave per il futuro immediato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

