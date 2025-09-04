Corriere dello Sport: “La Fiorentina potrebbe cedere qualche suo esubero nei mercati ancora aperti”

Nelle ultime ore di mercato, diversi giocatori della Fiorentina sono stati vicini a lasciare il club, oltre a quelli effettivamente ceduti come Beltran, Barak, Bianco e Ikoné. Tra i possibili partenti c’erano Richardson e Sabiri, entrambi cercati rispettivamente da Verona e Monza: il primo ha rifiutato l’Hellas preferendo il Siviglia, mentre il secondo ha detto no al trasferimento in Brianza.

Altri, come Parisi, Infantino e Kouamé, non hanno invece ricevuto offerte, con quest’ultimo ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al crociato. Nonostante la chiusura del mercato italiano, non è detto che la situazione sia definitiva. Alcuni calciatori ai margini del progetto tecnico potrebbero ancora trovare una sistemazione grazie ai campionati esteri che hanno tempi di chiusura differenti. La Fiorentina resta infatti vigilee pronta a valutare eventuali proposte, soprattutto per chi non rientra pienamente nei piani della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.