4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “La Fiorentina potrebbe cedere qualche suo esubero nei mercati ancora aperti”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “La Fiorentina potrebbe cedere qualche suo esubero nei mercati ancora aperti”

Redazione

4 Settembre · 08:09

Aggiornamento: 4 Settembre 2025 · 08:09

TAG:

Fiorentina

Condividi:

di

Diversi calciatori nelle ultime ore di mercato sono stati vicini a lasciare il club

Nelle ultime ore di mercato, diversi giocatori della Fiorentina sono stati vicini a lasciare il club, oltre a quelli effettivamente ceduti come Beltran, Barak, Bianco e Ikoné. Tra i possibili partenti c’erano Richardson e Sabiri, entrambi cercati rispettivamente da Verona e Monza: il primo ha rifiutato l’Hellas preferendo il Siviglia, mentre il secondo ha detto no al trasferimento in Brianza.

Altri, come Parisi, Infantino e Kouamé, non hanno invece ricevuto offerte, con quest’ultimo ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al crociato. Nonostante la chiusura del mercato italiano, non è detto che la situazione sia definitiva. Alcuni calciatori ai margini del progetto tecnico potrebbero ancora trovare una sistemazione grazie ai campionati esteri che hanno tempi di chiusura differenti. La Fiorentina resta infatti vigilee pronta a valutare eventuali proposte, soprattutto per chi non rientra pienamente nei piani della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio