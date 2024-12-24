Corriere dello Sport: “La Fiorentina non la chiude. L’Udinese ha approfittato degli errori”

Mix di errori viola e meriti dei friulani

La sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese (1-2) al Franchi si spiega con un mix di errori dei viola e meriti dei friulani. Nonostante un buon inizio, con il rigore trasformato da Kean dopo un fallo di Kristensen, la squadra di Palladino non ha saputo capitalizzare ulteriori occasioni, come l'errore di Kean al 36'.

Nel secondo tempo, l'Udinese ha cambiato atteggiamento, attaccando centralmente e approfittando degli errori difensivi dei viola. Il pasticcio di Ranieri ha regalato a Lucca I'1-1, mentre Thauvin ha siglato il gol decisivo con una giocata di classe. Nonostante un palo di Kean e un tentativo di Ikoné, la Fiorentina non è riuscita a reagire, subendo la prima sconfitta casalinga dal marzo scorso. Una serata da dimenticare per i viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-bove-e-un-pezzo-di-cuore-kayode-fara-bene-gudmundsson-a-volte-serve-anche-rifiatare/282021/#google_vignette