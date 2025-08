Tra le situazioni da risolvere in casa Fiorentina c’è quella relativa a Rolando Mandragora, il quale ha un contratto in scadenza tra appena un anno: il tempo non gioca a favore del rinnovo. Per adesso la dirigenza viola non gli ha presentato un’offerta economica ufficiale, quindi proseguono i dialoghi, nella speranza di trovare un’intesa. Lo scrive il Corriere dello Sport.