Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha una doppia via per la salvezza: 4-1-4-1 oppure 4-2-3-1”

Al di là di chi è arrivato, chi è andato via, chi non è arrivato e chi sarebbe stato meglio arrivasse, il mercato invernale della Fiorentina ha avuto soprattutto una peculiarità: inserire gli esterni d’attacco, ribaltando quello che era stato fatto nel mercato estivo e cioè completarne l’uscita nel nome del 3-5-2 e di una convinzione che il sistema di gioco univoco fosse quello giusto per quel gruppo. Invece, i risultati pessimi in campionato hanno detto che così non era e a gennaio nelle stanze pensanti del Viola Park, con la sponda di Paratici lontano ma presente, si è tornati all’origine: dentro prima Solomon e poi Harrison. E adesso Vanoli ha due versioni di Fiorentina a cui affidare il compito di conquistare la salvezza.

Come nel bob, per rimanere in tema di Olimpiadi invernali che sono qui da noi a distanza di vent’anni esatti dall’ultima volta, c’è una Fiorentina che ha la preferenza del proprio allenatore ed è quella sdoganata a Natale e capace di risalire almeno un po’ la classifica con 11 punti in 6 partite, dove Fagioli regista protetto da due mediani e, soprattutto, Parisi ala destra erano e sono le idee nuove e azzeccate di Vanoli, oltre alla difesa a quattro quasi a furor di popolo e semmai almeno con un paio di settimane di ritardo. Da gennaio nel 4-1-4-1, ché di questo si parla, dei nuovi sono entrati Brescianini e Fabbian a turno e anche insieme (a Napoli: non una buona scelta) a centrocampo, e Solomon un po’ a destra (al debutto contro la Cremonese e al Maradona quattro giorni fa) e un po’ a sinistra: esattamente, ciò che accadrà da qui in avanti con l’ex Atalanta che si alternerà con Ndour al fianco di Mandragora e l’ex Tottenham in competizione con Parisi, lasciando inalterato il modo di impostare e di attaccare della squadra viola così com’è da un mese abbondante a questa parte.

Non chiamiamola Fiorentina B o di riserva, visto che risponde ai requisiti soddisfatti dal mercato, ma più semplicemente rappresenta un’alternativa tecnica e tattica alle esigenze di Vanoli da avversario ad avversario. Con due caratteristiche base ancora nella fase offensiva: il ricorso agli esterni alti e Gudmundsson al centro, piano da tempo nella testa dello stesso allenatore varesino che più volte ne ha sottolineato la volontà di realizzarlo e, non ultimo esempio, è stato il secondo tempo a Napoli con l’islandese alle spalle della coppia Kean-Piccoli. In questo caso, si passa dal 4-1-4-1 al 4-2-3-1, in cui l’unico punto fermo rimane la linea arretrata (Rugani prenderà il posto di Comuzzo), mentre già a centrocampo è verosimile il sacrificio di Fagioli a vantaggio di due mediani puri per evitare un’interdizione debole nel mezzo, poi le novità vere: entrerebbero in gioco sia Harrison che Solomon per andare ad occupare le rispettive fasce d’appartenenza e consentendo a Gudmundsson (finalmente faccia alla porta e non con i piedi sulla linea del fallo laterale) di essere più incisivo nei venticinque metri finale, oppure a Fabbian che è l’altro che sta bene lì senza compiti d’interdizione se non quelli di intercettare il portatore di palla. Viola uno o Viola due, una doppia Fiorentina per un unico obiettivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.