Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha umiliato Juric. La Viola si iscrive alla corsa Champions”

La Fiorentina ha dominato la partita sin dall'inizio

La Fiorentina di Palladino ha umiliato la Roma di Juric con una partita brillante, ottenendo la quinta vittoria consecutiva e posizionandosi potenzialmente nella corsa per la Champions League. Al contrario, la Roma sprofonda in una crisi tecnica in una stagione già compromessa. Questo confronto ha evidenziato la differenza tra un programma ben strutturato della Fiorentina e l'improvvisazione confusa della Roma.

La Fiorentina ha dominato la partita sin dall'inizio, seguendo un piano preciso: lasciare il possesso palla alla Roma e sfruttare la velocità e qualità negli spazi aperti. Questo approccio ha funzionato perfettamente, con la Fiorentina che ha segnato nonostante un possesso palla inferiore al 32%.

Moise Kean, ritornato a essere un grande finalizzatore, ha segnato una doppietta. La mossa tattica decisiva è stata Bove, che, nonostante fosse stato scartato dalla Roma all'ultimo giorno di mercato, è stato coinvolto in tutti i gol, segnando anche lui senza esultare per rispetto verso il suo passato. Beltran ha completato la prestazione con un rigore freddamente trasformato e un assist per l'1-0, facendo dimenticare l'assenza di Gudmundsson. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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