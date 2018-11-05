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Corriere dello Sport: la Fiorentina ha il centrocampo con più gol di tutta Italia...

Il centrocampo della Fiorentina ha una media gol eccezionale: in undici partite dalla linea mediana sono arrivati otto gol. Quattro li ha realizzate Benassi, bomber della squadra, tre Veretout e uno G...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 09:55
Corriere dello Sport: la Fiorentina ha il centrocampo con più gol di tutta Italia... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi Gerson
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Il centrocampo della Fiorentina ha una media gol eccezionale: in undici partite dalla linea mediana sono arrivati otto gol. Quattro li ha realizzate Benassi, bomber della squadra, tre Veretout e uno Gerson. Il totale dei gol dei centrocampisti fa il 47% delle rete totali della squadra. A riportarlo è Il Corriere dello Sport. 

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