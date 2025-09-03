4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha alzato l’asticella. Commisso ha dato il via libera ad un passivo importante”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

3 Settembre · 08:23

Aggiornamento: 3 Settembre 2025 · 08:23

CommissoFiorentina

La Fiorentina ha dato segnali chiari sul mercato

La Fiorentina in questa estate ha deciso di alzare l’asticella, e lo ha fatto soprattutto dando sei segnali chiari sul mercato. Commisso ha dato il via libera ad una sessione più onerosa, con un passivo importante. Ma non è solo la differenza tra entrate ed uscite che pesa in casa viola, ma anche la decisone in alcune tematiche.

Dai 3 milioni garantiti a Stefano Pioli, dopo l’addio di Palladino, ai 4.5 del rinnovo di Moise Kean. Anche lo scorso anno la Fiorentina aveva terminato il proprio mercato in passivo, un cambio di mentalità.

Rocco Commisso si aspetta qualcosa in più naturalmente, visti i fondi messi a disposizione. Una sorta di annuncio, non solo conti in ordine, ma anche voglia di vincere e di alzare il proprio target. Adesso tutto l’ambiente ha il compito di tener fede a queste aspettative. Lo riporta il Corriere dello Sport.

