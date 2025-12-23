Corriere dello Sport: “La Fiorentina entro un mese deciderà se confermare o cedere Gudmundsson”

Finalmente Albert Gudmundsson. Non che finora fosse stato impalpabile – ha comunque segnato 6 gol – ma la prestazione contro l’Udinese ha restituito l’attaccante ammirato ai tempi del Genoa. Per abnegazione, partecipazione, talento. La sua qualità, nel momento in cui è emersa, ha contagiato tutta la squadra. Non a caso è arrivata la prima vittoria in stagione. Per la prima volta fin qui, Gud ha dato la sensazione di essere tornato il fantasista in grado di cambiare le partite. Basti controllare la heatmap, ossia il grafico che evidenzia le zone del campo più frequentate dai giocatori nelle singole gare. Risulta che domenica sera Gudmundsson si sia finalmente stabilizzato nella metà campo avversaria come ai tempi del Genoa.

Occhio alle prossime settimane, perché saranno decisive per il futuro dell’islandese. La Fiorentina lo ha messo sotto esame: valuterà entro al massimo trenta giorni se confermarlo o prospettargli una nuova sistemazione. Se i dirigenti viola dovessero tenere fede al match con l’Udinese lo blinderebbero senza patemi ma lo decideranno soltanto strada facendo. Le potenzialità del classe ’97 impongono riflessioni prudenti e non precipitose. Nel frattempo la speranza dei tifosi è che quella di domenica sia stata la partita del rilancio per Gudmundsson. Lo riporta il Corriere dello Sport.