Corriere dello Sport: “La Fiorentina crede in Zaniolo ma il riscatto non è scontato. Servono oltre 15 milioni”

Zaniolo non è ancora riuscito a lasciare il segno nella Fiorentina

Nicolò Zaniolo ha vissuto un primo mese difficile con la Fiorentina, senza ancora riuscire a lasciare il segno. Le aspettative su di lui restano alte, ma finora il suo impatto è stato limitato: in 250 minuti giocati non ha segnato né fornito assist. La società viola crede nelle sue potenzialità, ma l'obbligo di riscatto è legato a un numero di presenze non banale da raggiungere, motivo per cui il giocatore dovià dimostrare il suo valore nei prossimi mesi.

Le difficoltà di Zaniolo possono in parte essere spiegate dalle circostanze tattiche. In alcune partite è stato impiegato come centravanti a causa dell'assenza di Kean, un ruolo che non gli si addice del tutto. Tuttavia, la Fiorentina ha investito su di lui e il possibile riscatto da 15,5 milioni di euro più bonus conferma la fiducia della dirigenza. Ora spetta al classe '99 trovare la giusta collocazione in campo e offrire prestazioni all'altezza del suo talento.

L'ex Roma non ha brillato nemmeno con l'Atalanta e il dubbio sulla sua condizione attuale è lecito, ma ha ancora tempo per riscattarsi. Dopo il cartellino giallo rimediato contro il Lecce, salterà la sfida contro il Napoli, ma potrebbe partire titolare contro il Panathinaikos. La Conference League è una competizione che conosce bene, avendola vinta con la Roma, e potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per rilanciarsi e tornare decisivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.