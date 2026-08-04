Corriere dello Sport: "La Fiorentina chiede 12 milioni per Fortini. Paratici vuole % sulla futura rivendita"
Il Torino nei prossimi giorni dovrebbe fare una nuova offerta
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 09:03
La Fiorentina tiene le antenne dritte sui terzini. Con l'arrivo di Joao Mario proverà a dare una svolta alle cessioni. Niccolò Fortini piace al Torino, che nei prossimi giorni dovrebbe fare una nuova offerta per avvicinarsi alle richieste del club viola. L'ex Juve Stabia è valutato 10-12 milioni. Il ds Paratici inserirebbe volentieri anche un percentuale sulla futura rivendita. Lo scrive il Corriere dello Sport.