Labaro Viola

Corriere dello Sport: "La Fiorentina chiede 12 milioni per Fortini. Paratici vuole % sulla futura rivendita"

Il Torino nei prossimi giorni dovrebbe fare una nuova offerta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 09:03
Corriere dello Sport: "La Fiorentina chiede 12 milioni per Fortini. Paratici vuole % sulla futura rivendita" -
Rassegna Stampa
Fortini
Condividi

La Fiorentina tiene le antenne dritte sui terzini. Con l'arrivo di Joao Mario proverà a dare una svolta alle cessioni. Niccolò Fortini piace al Torino, che nei prossimi giorni dovrebbe fare una nuova offerta per avvicinarsi alle richieste del club viola. L'ex Juve Stabia è valutato 10-12 milioni. Il ds Paratici inserirebbe volentieri anche un percentuale sulla futura rivendita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok