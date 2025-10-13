Corriere dello Sport: "Kean sta meglio ma ha ancora dolore. Dopo la risonanza, probabile ritorno a Firenze"
Valutazioni definitive sono state rinviate a questa mattina
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2025 09:18
Kean in fortissimo dubbio. Il centravanti viola ieri non si è allenato. Solo riposo e terapie per la caviglia destra. Sta meglio, ma non ancora abbastanza per immaginarlo in campo con Israele. Avverte ancora dolore, sono passate poche ore. Valutazioni definitive rinviate a questa mattina. Un esame di risonanza magnetica stabilirà l’entità precisa della distorsione, se è disponibile per la partita o se lascerà subito (come probabile) il ritiro azzurro. Nel caso, non verrà sostituito. Piccoli, in tribuna a Tallinn, troverebbe posto in panchina. Lo riporta il Corriere dello Sport.