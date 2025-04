Corriere dello Sport: “Kean lascia aperta la porta di un futuro alla Fiorentina. Ora testa al presente”

Moise Kean è diventato il volto delle ambizioni della Fiorentina in questa stagione, grazie ai suoi 23 gol complessivi (17 in campionato, 5 in Conference League e 1 in Coppa Italia). E il primo italiano a superare i 15 gol in campionato con la maglia viola dopo Giuseppe Rossi nel 2013-14, e ora punta a superare i 24 gol totali di Roberto Baggio e Alberto Galassi, avvicinandosi al record stagionale di Gilardino (25 nel 2008-09).

I suoi gol non sono mai stati banali: spesso decisivi, hanno tenuto viva la corsa della Fiorentina verso l’Europa League e la semifinale di Conference League. L’impatto di Kean a Firenze va oltre i numeri: è rinato sul piano personale e professionale, ritrovando fiducia e serenità in un ambiente che lo ha accolto e valorizzato. Questo nuovo Kean è il frutto di un lavoro condiviso con l’allenatore Palladino e il club, e la sintonia con la dirigenza – Commisso in primis – è evidente, come dimostrato nel recente incontro cordiale a Cagliari. Nonostante il crescente interesse di grandi club come il Bayern Monaco e la clausola da 52 milioni valida a luglio, l’attaccante sembra considerare Firenze una casa, lasciando aperta la porta a un futuro in viola.

Nel frattempo, però, la priorità resta il campo: oggi contro il Cagliari e poi domenica contro l’Empoli, la Fiorentina deve puntare tutto su Kean per restare attaccata al treno europeo. Dopo il pareggio contro il Parma, i viola non possono più permettersi passi falsi, e il contributo dell’attaccante sarà determinante. Il presente conta più del futuro, e in questo presente il numero 20 è centrale, simbolo di una squadra che vuole continuare a credere nei suoi obiettivi. Lo riporta il Corriere dello Sport.