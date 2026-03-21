Corriere dello Sport: “Kean freme ma non è al 100%. Per domani resta il ballottaggio con Piccoli. Poi la Nazionale”

Nel giovedì di gloria viola, un istante di tensione: arriva al minuto sessantuno di Rakow-Fiorentina, col risultato di 1-0 per i padroni di casa, quando la lavagnetta luminosa del quarto uomo mostra il numero venti in rosso. E quando vede rosso, come un toro, per un attimo diventa una furia. Esce contrariato dal campo – al suo posto Roberto Piccoli -, scalcia quello che trova sul suo percorso e lancia il giubbotto, poi si rivolge perplesso allo staff, chiedendo spiegazioni.

Nessun caso, nessuna polemica. A spegnere tutto sul nascere Paolo Vanoli, nel post-partita: «Sono contento della sua reazione. Quando c’è questo atteggiamento, anche l’arrabbiatura, vuol dire che si vuole aiutare la squadra. Moise è uno con fame, è il suo modo di fare. Ma io sono l’allenatore e devo pensare che abbiamo altre nove finali in campionato, lui ci serve». Non ci sarebbe bisogno di un’ulteriore spiegazione per quanto riguarda il cambio fatto a Sosnowiec, ma c’è da specificare che comunque era tutto preventivato. La staffetta con Roberto Piccoli era stata decisa, così come più o meno il minutaggio dato a Kmb, reduce dai continui fastidi alla tibia che lo hanno limitato nelle ultime settimane. Un’oretta di tempo per testare le condizioni atletiche di un calciatore che, sotto il punto di vista fisico, ha dato garanzie. Per un attimo, con la galoppata a metà primo tempo con tanto di doppio passo e conclusione stoppata da un difensore, è parso di vedere il vecchio Moise. Kean il guerriero, il furioso, ma in senso buono.

Non è ancora al 100%, ma l’obiettivo di Vanoli è recuperarlo al massimo per l’aprile torrido che aspetta la Fiorentina. Dicevamo delle nove finali, in campionato (a cui andranno aggiunte, lo sperano dal Viola Park, cinque in Conference): la prima sarà domani contro l’Inter, squadra a cui ha già fatto male l’anno scorso al Franchi. Per il posticipo della domenica ancora tutto aperto: perché Kean metterà altri minuti nelle gambe, ma Roberto Piccoli è forse nel miglior momento di forma da quando è a Firenze. Ballottaggio in corso per il ruolo del centravanti, con un’altra staffetta all’orizzonte.