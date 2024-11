Corriere dello Sport: “Kayode riflette, valeva 22 milioni ma ora non gioca più. A gennaio possibile l’addio”

Michael Kayode, rivelazione della scorsa stagione, sta vivendo un periodo complicato nella Fiorentina 2023-2024. Dopo essere stato protagonista con 473 minuti in 6 presenze alla dodicesima giornata lo scorso anno, ora conta appena 25 minuti in 3 apparizioni.

Questo calo è dovuto principalmente al ritorno in forma di Dodô, che si è imposto come titolare indiscusso e ha conquistato anche la convocazione nella nazionale brasiliana. Nonostante l’involuzione, Kayode resta un talento molto ambito: in estate, club come Aston Villa, Brentford, Newcastle e Milan avevano mostrato interesse, con offerte che avevano raggiunto i 22 milioni di euro. Tuttavia, la Fiorentina ha posto un veto assoluto alla sua cessione, per volontà del presidente Rocco Commisso.

Ora Kayode vuole maggiore spazio per continuare a crescere. Dal ritiro dell’Under 21, ha espresso serenità, ribadendo la fiducia del mister, pur consapevole del suo attuale ruolo da riserva. A gennaio potrebbe valutare, insieme al suo entourage, se restare alla Fiorentina o accettare eventuali proposte che garantiscano più continuità. Lo riporta il Corriere dello Sport.