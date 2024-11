Corriere dello Sport: “Kayode pronto a partire a gennaio. Prestito o addio a titolo definitivo. Problema sostituto”

In casa Fiorentina, c’è un caso che durante il mercato di gennaio potrebbe rivelarsi spinoso.

Si tratta di quello del terzino di Borgomanero, Michael Kayode, alla ricerca di maggior spazio. Ma con un Dodo in queste condizioni e un Palladino che, al di là delle dichiarazioni di circostanza, ha trovato il suo blocco di titolari, non è semplice ritagliarsene. Quindi a gennaio Kayode si guarderà intorno, specie se le squadre che lo avevano cercato in estate torneranno a farsi avanti con offerte favorevoli per tutti. Sia che si tratti di un addio definitivo, sia che il classe 2004 prenda in considerazione di andare a giocare in prestito.

Il problema diventerebbe la ricerca del suo sostituto perché, se sulla corsia di sinistra la Fiorentina è fin troppo coperta, sul lato opposto si esporrebbe a un problema di alternative. Per farla breve: chi farebbe la riserva di Dodo? Pensare a un adattamento di Fabiano Parisi oggi è come minimo complicato, sarebbe un po’ come sparare sulla croce rossa, viste le difficoltà già incontrate dal terzino ex Empoli in questa stagione e nella passata. Lo stesso ragionamento vale per Cristiano Biraghi, sempre che resti a Firenze (il suo procuratore è stato abbastanza sibillino in questo senso recentemente). Si prospetta un mercato invernale scottante, non solo sul piano delle entrate ma anche su quello delle potenziali uscite. Lo scrive il Corriere dello Sport.