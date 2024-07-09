Corriere dello Sport: "Kayode per la Fiorentina è quasi incedibile. Via solo per almeno 30 milioni"

Il Corriere dello Sport analizza la situazione legata a Kayode. Sembrerebbe che la Fiorentina non lo lasci andare per meno di 30 milioni

Il Corriere dello Sport fa il punto sul terzino 2004, Michael Kayode. Il giovane viola sembrerebbe avere la stima completa di Mister Palladino che, lo considera un prospetto di assoluto valore. Kayode attualmente, sembrerebbe molto soddisfatto della stagione dello scorso anno e di quella che verrà, sente la fiducia dell'ambiente e dunque ad oggi rimarrebbe più che volentieri a Firenze.

Dall'Inghilterra nelle ultime settimane sono arrivate diverse offerte per il laterale gigliato, ma la Fiorentina ad oggi le ha rispedite tutte al mittente. Sembrerebbe che, se non dovesse arrivare un offerta che si avvicini ai 30 milioni, Kayode rimarrà sicuramente a Firenze. La sensazione è che la Fiorentina si priverebbe con più tranquillità di Dodo in caso di offerte.

Repubblica: "Il Wolfsburg chiede troppo per Vranckx, distanza di 3 milioni tra le parti"

https://www.labaroviola.com/repubblica-vranckx-fiorentina-il-wolfsburg-chiede-troppo-deve-scendere-di-3-milioni-per-la-chiusura/260126/