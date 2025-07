Corriere dello Sport: “Juve forte su Dodò, contatti già a marzo. Con 30 milioni può lasciare la Fiorentina”

Il brasiliano Dodo non smette di correre lungo il binario del desiderio della Juventus. È un treno che passa, un’occasione che si presenta e che a Torino stanno pensando seriamente di cogliere, non fosse altro perché Tudor ha davvero bisogno di un esterno in grado di abbinare dinamismo, qualità, propensione ad attaccare e costanza in fase difensiva, insomma un calciatore che possa riempire la casella di uomo a tutta fascia nel 3-4-2-1.

Il nome di Dodo, con il quale ebbe un primo approccio l’ex dt Giuntoli già a marzo, è abbastanza caldo. La Juventus lo ha risentito prima che il calciatore andasse in vacanza, con la promessa di aggiornarsi a metà luglio. Dodo ha ricevuto dalla Fiorentina una proposta di rinnovo. Il suo accordo scade nel 2027, quindi la Viola non ha fretta. Nel frattempo, si sta muovendo per trovare un sostenuto, proprio perché consapevole che nel caso in cui l’interesse bianconero si trasformasse in un’offerta il calciatore non solo vacillerebbe, ma chiederebbe di partire. Commisso valuta il suo gioiello 30 milioni di euro e, come ha già dimostrato alla Signora nei giorni della trattativa per Nico Gonzalez, le cifre che chiede poi le pretende, accettando al massimo di venire incontro al venditore tramite le modalità di pagamento. La Juve, comunque, non se ne sta con le mani in mano in attesa di racimolare il gruzzoletto necessario per l’assalto a Dodo. Lo riporta il Corriere dello Sport.