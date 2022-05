Corriere dello Sport, Italiano ed il “mal di piccole”, contro la Sampdoria non sarà una gara facile

La Fiorentina quest’anno soffre con le squadre che si trovano sotto di lei in classifica, le “piccole”. Venezia, Empoli ed anche Salerno sono state le sconfitte più dolorose per i gigliati, un trend negativo da invertire. La Fiorentina lontano dal Franchi non è spettacolare come quella in casa. La squadra di Italiano ha raccolto solo 13 punti sui 30 disponibili fuori casa. In casa le cose cambiano perché sono 38 i punti realizzati, soltanto l’Inter ha fatto meglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

