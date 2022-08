Corriere dello Sport, infortunio all’anca per Nico Gonzalez: rischia di saltare le prossime partite 

A prendersi tuttavia la copertina (in negativo) della serata di Siviglia è stato Nico Gonzalez, che dopo appena 36’ è stato costretto al cambio per un infortunio muscolare in cui è incappato nel corso di un allungo in fase di ripiegamento (da cui è nato il 2-0): uno stop che, con tutta probabilità, riguarda la zona dell’anca e che dunque mette in forte dubbio l’argentino per i primi (decisivi) impegni ufficiali della nuova annata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

