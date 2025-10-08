8 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:38

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport incalza: “Fagioli un lontano parente di quello visto l’anno scorso. Cerca fiducia”

Redazione

8 Ottobre · 09:17

Aggiornamento: 8 Ottobre 2025 · 09:17

Un mese e mezzo della nuova stagione ha ribaltato le carte

Nicolò, che succede? Fagioli è stato riscattato (obbligatoriamente) dalla Juventus in estate ma oggi decisamente lontano parente della copia dell’anno scorso. I 13 milioni versati ai bianconeri hanno passato il cartellino interamente nelle tasche dei viola, ma un mese e mezzo della nuova stagione ha ribaltato le carte.

Prima l’esclusione dai titolari, poi relegato in panchina. Ha giocato 30′ contro il Como, mai contro Pisa e Roma. In Conference, nonostante i 90′, non è andata meglio. Ad oggi conta 228′ totali in campionato con 4 presenze, in Europa 3 gettoni e 270′. Ma di gol, assist o giocate di classe nemmenol’ombra. Oggi va recuperato, con un ruolo preciso: Nicolussi Caviglia doveva essere un aiuto, ma i due insieme non hanno praticamente mai giocato. Fagioli cerca certezze e fiducia, magari nella sosta, anche se è lui prima di tutti a dover togliersi la timidezza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

