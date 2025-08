Corriere dello Sport: “Il rinnovo di Mandragora è bloccato dalle uscite. Il piano B resta Nicolussi Caviglia”

Pradè e Goretti devono capire cosa fare con Rolando Mandragora. Il ragazzo viene dalla migliore stagione della carriera, e gli agenti hanno chiesto un rialzo dell’ingaggio. La Fiorentina però è bloccata sul tetto stipendi. La causa sono i numerosi esuberi ancora in rosa. Per questo il rinnovo di Mandragora stenta a decollare. Le parti dovevano incontrarsi alcune settimane fa, ma non c’è stata l’occasione giusta. In caso di mancato prolungamento potrebbe partire, ed a quel punto la società dovrebbe trovare un sostituto. Sostituto che potrebbe essere Nicolussi Caviglia del Venezia. Lo scrive il Corriere dello Sport.