Corriere dello Sport: “Il peggio è passato per Mandragora, nei prossimi mesi può rinnovare”

Il peggio è passato per Rolando Mandragora, che ha recuperato ottimamente dall’infortunio al ginocchio rimediato contro i New Saints il 3 ottobre. Il centrocampista è tornato in campo il 31 ottobre col Genoa, dimostrando di essersi lasciato alle spalle i problemi fisici. Non a caso tre giorni più tardi ha colpito pure un palo a Torino.

L’obiettivo del ventisettenne è alzare progressivamente il minutaggio per ricordare a Raffaele Palladino, ma anche alla società, di essere una colonna portante del progetto viola. Il suo contratto scadrà nel 2026, ma nei prossimi mesi potrebbe essere allungato. «Per il momento lo consideriamo un dettaglio, non lo stiamo affrontando – le parole del suo agente, Stefano Antonelli, a TMW – Diventerà importante più avanti, ora lui deve concentrarsi solo sulla Fiorentina». Lo riporta il Corriere dello Sport.