Corriere dello Sport: "Il Gremio vuole 20 milioni per Viery. Obert? Non è il primo nome della lista"

Il Cagliari per Obert chiede 8-10 milioni

La società viola dovrà trovare una soluzione per la retroguardia, puntando ad accogliere un centrale preferibilmente di piede mancino. Uno dei nomi nel mirino è Viery del Gremio, ventunenne per il quale la Fiorentina ha già offerto 12 milioni rispediti al mittente. La richiesta è di 20 milioni: troppo per le casse del club di Giuseppe Commisso. Ad ogni modo la squadra mercato proseguirà la sua ricerca accurata di un profilo con quelle caratteristiche, come Adam Obert del Cagliari. Il difensore slovacco, protagonista della salvezza rossoblù, costa circa 8-10 milioni di euro. È nella lista di Paratici e Goretti, anche se non in cima. Lo riporta il Corriere dello Sport.