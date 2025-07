Corriere dello Sport: “Il Flamengo spinge per Beltran ma l’ostacolo è la sua volontà. Rispunta il River?”

Lucas Beltran ha le valigie in mano. La Fiorentina gli ha fatto capire di non puntare su di lui, e che quindi sarà necessario trovare una soluzione. Anche perché il Vikingo è uno dei pochi esuberi che può garantire un introito più o meno consistente al club di Rocco Commisso. Che parte da una base di 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Anche perché il suo contratto scadrà nel giugno del 2028, quindi non c’è (ancora) il pericolo di perderlo a zero. Magari di non farci una plusvalenza sì. Ricordiamo che l’argentino è stato pagato circa 18 milioni. Il Flamengo spinge sull’acceleratore e ha informato la Fiorentina di essere pronto a versare la cifra richiesta per il giocatore. C’è un solo ostacolo e non indifferente: la volontà del ragazzo. I rossoneri potrebbero rilanciare con un’offerta economica che metta in difficoltà il classe 2001. E non è escluso che possa farsi avanti di nuovo il River Plate. Lo scrive il Corriere dello Sport.