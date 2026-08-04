Corriere dello Sport: "Il Como si è tirato fuori per Kean: troppi i 40 milioni chiesti dalla Fiorentina"

Kean non ha pressato il club per andarsene

Il Como è uscito dalla corsa a Moise Kean. La società lombarda si era ripromessa di decidere il da farsi entro e non oltre questa settimana. E così è stato. In accordo con l’allenatore, Cesc Fabregas, i lariani hanno scelto di mollare la presa per via delle pretese economiche della Fiorentina, che non ne ha mai voluto sapere di abbassare la richiesta da 40 milioni di euro per un giocatore che percepisce anche un ingaggio pesante (4,5 milioni più bonus). La spesa potenzialmente troppo alta ha scoraggiato i blu reali, che dopo aver effettuato il primo sondaggio esplorativo con gli agenti di Kean si sono defilati.

Stanti così le cose, aumentano le possibilità che il calciatore rimanga alla Fiorentina e, anzi, il club fa sapere informalmente che Moise Kean sarà il centravanti viola della prossima stagione. Questo, aggiungiamo noi, per l’assenza di offerte concrete più che per la reale volontà delle parti in causa. Fin da inizio mercato l’ex Juventus ha fatto parte della categoria dei cosiddetti cedibili, ma allo stesso tempo non ha pressato il club per andarsene. La dirigenza viola avrebbe accettato volentieri una proposta economicamente appetibile, però non è arrivata. Nelle scorse settimane si era interessato anche il Lipsia, senza dar seguito alla richiesta di informazioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.