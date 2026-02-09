9 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:03

Corriere dello Sport: “Gudmundsson out 10 giorni in caso di trauma lieve sennò fuori più tempo”

Gud è riuscito ad appoggiare il piede a terra. Il problema potrebbe essere meno grave del previsto

Con ogni probabilità nella giornata di oggi Albert Gudmundsson si sottoporrà ad ulteriori esami specifici, dopo il ko rimediato sabato sera contro il Torino. Il giocatore, all’inizio della ripresa, ha accusato un problema fisico dovuto a un contatto a metà campo che l’ha costretto a uscire dal terreno di gioco dolorante. Una volta sostenuti i primi accertamenti del caso, è stato riscontrato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Da capire i tempi di recupero, che saranno più chiari una volta decretata l’entità dell’infortunio.

Lasciando il campo, Gudmundsson è comunque riuscito ad appoggiare il piede a terra. Il che potrebbe significare che il problema alla caviglia sia meno grave del previsto. Se il trauma fosse lieve basterebbero dieci giorni, altrimenti due settimane o più. Ieri chi ha preso parte alla sfida del Franchi ha sostenuto un allenamento di scarico, gli altri invece hanno svolto lavoro completo. Oggi i ragazzi di Paolo Vanoli avranno a disposizione ventiquattro ore di riposo per recuperare le energie in vista della gara di sabato col Como. Lo scrive il Corriere dello Sport.

