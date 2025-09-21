Corriere dello Sport: “Gudmundsson il grande dubbio di Pioli. Può essere utilizzato a gara in corso”

Gudmundsson resta il grande dubbio di Pioli in vista della sfida contro il Como. L’islandese, fermato in Nazionale da un problema alla caviglia, si è allenato con grande determinazione anche nei giorni di riposo concessi al gruppo, mostrando voglia di recuperare al più presto. Il fantasista ex Genoa è tornato regolarmente in gruppo e ha dato segnali incoraggianti, anche se non è ancora al massimo della condizione. L’allenatore ha lasciato intendere che lo utilizzerà comunque, magari non dall’inizio, per ridargli minuti e ritmo in vista delle prossime sfide decisive. Lo riporta il Corriere dello Sport.