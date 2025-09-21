21 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:38

Corriere dello Sport: “Gudmundsson il grande dubbio di Pioli. Può essere utilizzato a gara in corso”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

21 Settembre · 09:20

Aggiornamento: 21 Settembre 2025 · 09:20

FiorentinaGudmundsson

L'islandese è stato fermato da un problema alla caviglia

Gudmundsson resta il grande dubbio di Pioli in vista della sfida contro il Como. L’islandese, fermato in Nazionale da un problema alla caviglia, si è allenato con grande determinazione anche nei giorni di riposo concessi al gruppo, mostrando voglia di recuperare al più presto. Il fantasista ex Genoa è tornato regolarmente in gruppo e ha dato segnali incoraggianti, anche se non è ancora al massimo della condizione. L’allenatore ha lasciato intendere che lo utilizzerà comunque, magari non dall’inizio, per ridargli minuti e ritmo in vista delle prossime sfide decisive. Lo riporta il Corriere dello Sport.

