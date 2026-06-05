Corriere dello Sport: "Grosso verrà ufficializzato oggi dalla Fiorentina. Lunedì Ferrari-Paratici a NY"

Nuovo corso in tutto e per tutto per la Fiorentina

Nuovo corso Fiorentina. In tutto e per tutto. Intanto, con la rescissione c onsensuale tra il Sassuolo e Grosso ufficializzata nella serata di ieri: « L a società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera». Ovvero, a questo punto, l'annuncio di Grosso sulla panchina viola già oggi: la Fiorentina volta pagina e, a proposito di cose da fare, lunedì Ferrari e Paratici saranno negli Stati Uniti per l'incontro con il presidente Commisso che servirà a definire budget e linee-guida del mercato. Tradotto, significa dare contorni precisi al progetto. Subito si capirà la portata degli investimenti e di conseguenza delle prospettive per l'annata 2026-27. Lo riporta il Corriere dello Sport.