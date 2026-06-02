Corriere dello Sport: "Grosso-Fiorentina è fatta! Ok sullo staff, il Sassuolo ha dato garanzie al tecnico"

Rimane un'ultima ma non banale condizioni per liberarlo

Per Fabio Grosso, oggi, più probabilmente domani. Intanto, vediamo se martedì saprà aggiungere qualcosa a quello che lunedì ha garantito e che essenzialmente riguarda l’accordo sullo staff al fianco del tecnico romano nella sua esperienza due+uno a Firenze (contratto fino al 2028 da 1,2 milioni a stagione con opzione di rinnovo per il terzo). Raffaele Longo (il vice), i collaboratori tecnici Mauro Caretta e Giuseppe Foti, il preparatore dei portieri Marco Bizzarri, i preparatori atletici Vittorio Carello e Francesco Vaccariello: questi sono stati gli uomini di Grosso a Sassuolo e tra la Fiorentina e l’allenatore si è giunti al punto d’incontro su chi e come lo seguirà al Viola Park, nel giusto compromesso tra domanda ed offerta.

Non era poco, è stato fatto. Ora manca la rescissione tra il Sassuolo e lo stesso Grosso annullando l’anno ancora di accordo, e questo aspetto è più legato alla naturale esigenza del club emiliano di trovare un sostituto, ma sono state già date ampie garanzie al diretto interessato che ciò avverrà senza penali o contropartite sotto forma di calciatori: il mercato tra le due società, se ci sarà per Volpato tanto per fare un nome non alla rinfusa, correrà su vie parallele. Quindi, rimane un'ultima e comunque non banale condizione: il via libera della famiglia Squinzi a Carnevali per dare a sua volta il via libera all’artefice in neroverde della promozione in Serie A e del campionato tranquillo e con soddisfazioni annesse appena concluso. Via libera? Oggi? Ci sta. Domani? Più probabile".