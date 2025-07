Corriere dello Sport: “Futuro di Mandragora in bilico, aspetta l’offerta della Fiorentina. Betis alla finestra”

In bilico il futuro di Mandragora. È in programma un incontro tra la Fiorentina e i procuratori del classe ’97 per discutere del rinnovo di contratto. Il giocatore si allena al Viola Park da lunedì scorso, concentrato sulla ripartenza della stagione. Aspetta di capire che intenzioni abbia la società, che secondo quanto ci risulta è al lavoro per presentargli un’offerta che vada nella direzione di continuare insieme. L’attuale accordo scadrà il prossimo anno, quindi si parlerà presumibilmente di un triennale. Il Real Betis, che aveva già presentato un’offerta, resta alla finestra. Lo scrive il Corriere dello Sport.