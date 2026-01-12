Corriere dello Sport: “Fortini? La variazione tattica può penalizzarlo. C’è la Roma su di lui”

La Fiorentina sta valutando la posizione di Fortini, che potrebbe partire davvero. C’è la sensazione che la variazione tattica dell’ultimo periodo rischi di penalizzarlo, considerando che si è esaltato come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Chissà che la dirigenza viola non ne discuta con la Roma, che è la squadra più attenta alla situazione di Fortini. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2027 e percepisce uno stipendio vicino ai 100 mila euro a stagione. Nei prossimi giorni sono attesi degli sviluppi in un senso o nell’altro. Lo scrive il Corriere dello Sport.