Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Corriere dello Sport: “Fortini? La variazione tattica può penalizzarlo. C’è la Roma su di lui”

FiorentinaFortini

Attualmente ha un ingaggio da 100 mila euro a stagione

La Fiorentina sta valutando la posizione di Fortini, che potrebbe partire davvero. C’è la sensazione che la variazione tattica dell’ultimo periodo rischi di penalizzarlo, considerando che si è esaltato come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Chissà che la dirigenza viola non ne discuta con la Roma, che è la squadra più attenta alla situazione di Fortini. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2027 e percepisce uno stipendio vicino ai 100 mila euro a stagione. Nei prossimi giorni sono attesi degli sviluppi in un senso o nell’altro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

