Corriere dello Sport, Firenze, passione a quota 34.000 dopo le 4 uscite al Franchi 

La Fiorentina è la settima squadra più seguita in A nelle gare casalinghe

Trentamila spettatori e passa al “Franchi” (32.216 per la precisione secondo il dato ufficiale, somma tra i 21.431 abbonati e i 10.785 paganti al botteghino) sono stati la risposta a chi si chiedeva come sarebbe stata accolta la Fiorentina domenica scorsa dopo la dolente sconfitta in Conference League contro il Basaksehir, che a sua volta allungava a otto le partite senza vittoria della squadra di Italiano. Con dentro tanto entusiasmo e tanta partecipazione, nessuna dimostrazione di “ostilità” e solo uno striscione (“15-09-2022 - Vergognatevi”) proprio in riferimento alla partita di Istanbul che, per chi non è fiorentino e tifoso viola, può voler significare solo una cosa e che invece per i fiorentini e per i tifosi viola è a modo suo il simbolo di un amore fortissimo. Come ben sintetizzato dal coro con cui la Curva Fiesole ha accompagnato l’uscita vittoriosa dal campo di Biraghi e compagni. “Vi vogliamo così”.

Trentaduemila spettatori contro il Verona, però la media di queste prime quattro uscite della Fiorentina al “Franchi” sfiora le trentaquattromila presenze (33.878 il numero preciso) che fanno della Fiorentina la settima formazione più seguita nelle partite casalinghe dietro a a quelle metropolitane. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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