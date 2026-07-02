Corriere dello Sport: “Fiorentina su Aranda, Paratici punta a chiudere a 10 milioni”

Paratici ha un piano per portarlo in Italia, ha una clausola da 17 milioni che non corrisponde alla valutazione del Boca

Prosegue la campagna acquisti della Fiorentina che, dopo aver ufficializzato l'acquisto Viery, è alla ricerca di un nuovo elemento da aggiungere al reparto offensivo. Particolare attenzione sulla trequarti, dove spicca il nome di Tomas Aranda, classe 2007 cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors e già convocato dall'Argentina Under 20 a marzo 2026 – debutto il 27 dello stesso mese in amichevole contro gli Stati Uniti.

Il contratto del giovane argentino prevede una clausola rescissoria da 17 milioni, che però non corrisponde alla valutazione che ne fa il Boca Juniors - circa 10 milioni, forse qualcosa in meno considerando che gli Xeneizes vorrebbero mantenere il 15-20% sulla futura rivendita.

La dirigenza viola monitora con attenzione la pista, anche perché il Boca - alle prese con un periodo di subbuglio seguito all'eliminazione dalla Coppa Libertadores - ha bisogno di liquidità e cederebbe Aranda più che volentieri di fronte a un'offerta giusta. Dall'Argentina sono certi che nel corso dell'estate almeno uno tra lui ed Exequiel Zeballos - per il quale il club gigliato ha smentito il proprio interesse - lascerà Buenos Aires. Le cifre rientrano nei parametri viola, che ha ancora uno slot extracomunitario libero da destinare a un nuovo acquisto. Lo scrive il Corriere dello Sport.