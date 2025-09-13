13 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:05

Corriere dello Sport: "Fiorentina, piano gara pronto, servirà una prova quasi perfetta"

Corriere dello Sport: "Fiorentina, piano gara pronto, servirà una prova quasi perfetta"

13 Settembre

Resiste l'incognita Gud per la Fiorentina di Pioli

In casa Fiorentina c’è la consapevolezza di dover fare una prova quasi perfetta, ma di poter puntare su un centravanti in stato di grazia dopo l’exploit in Nazionale come Moise Kean. Il piano gara è pronto, ma rimangono alcuni dubbi di formazione, con decisione rimandata a stamani. Il rebus è a centrocampo: con quale sistema giocare? Favoriti per un posto dal 1′ Fagioli e Mandragora (con Sohm che incalza), Fazzini si candida per un ruolo dietro le due punte (Piccoli, in vantaggio su Dzeko, e Kean).

Poi c’è l’incognita Gudmundsson: l’islandese sta meglio e farà un provino nelle prossime ore per vedere come risponderà la caviglia infortunata una settimana fa con l’Islanda. Se il test darà responsi positivi, il numero dieci sarà quantomeno convocato per stasera. Lo riporta il Corriere dello Sport.

