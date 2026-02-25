Corriere dello Sport: “Fiorentina? Per salvarsi serviranno 36 punti, ne mancano 12”

A dodici giornate dal fischio finale, i verdetti della Serie A sono lontani dall’essere definiti. Ma se l’imprevedibilità è una delle componenti più affascinanti del calcio, i numeri del Predictor Opta possono aiutare a farsi un’idea . Le certezze sembrano essere due: Chivu vincerà lo scudetto e per salvarsi serviranno 36 punti. Andiamo con ordine. In vetta alla classifica, l’Inter ha rosicchiato qualche altro punto alle dirette concorrenti, con la proiezione che la quota regina del campionato a fine stagione al 96,73%. Le percentuali delle inseguitrici sono ormai irrisorie: 2,52% quelle del Milan, 0,55% per il Napoli e 0,15% per la Roma. Ma questa è un’altra storia.

È sul fondo della classifica che i calcoli si stanno facendo frenetici. Lo scontro diretto tra Pisa e Fiorentina in un derby dell’Arno già passato alla storia – non fosse altro perché si è trattato della prima supersfida toscana dopo trentacinque anni di silenzio – ha rilanciato le speranze e le ambizioni dei viola, che mai in stagione avevano vinto due partite di fila (tre considerando anche la Conference League), e soprattutto hanno abbandonato la zona rossa con uno spirito nuovo. Ha sintetizzato bene Ndour lunedì sera nell’euforia post vittoria: «Guardando le partite passate un po’ di paura c’era, ma ci dava ancora più concentrazione e fame». Sembra il cambio di mentalità che i tifosi stavano aspettando da un po’ a Firenze. Nel frattempo, calcolatrice alla mano, Vanoli e i suoi si attrezzano per affrontare uno dei finali di stagione più concitati della recente storia viola. Due i fronti ancora aperti, in ballo c’è la permanenza in Serie A nell’anno del Centenario.