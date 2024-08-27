Corriere dello Sport: "Fiorentina in pole per Adli ma c'è distanza tra domanda ed offerta con il Milan"

Milan e Fiorentina al lavoro per trovare una quadra

La Fiorentina avrebbe superato l'Olympique Marsiglia e sarebbe balzata in testa alla corsa per Yacine Adli. Prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni è la formula che sta alla base dell’accordo e adesso le due società cercheranno di limare la distanza tra domanda e offerta. Al momento, si legge sul giornale, c'è distanza tra il 13/15 milioni richiesti dal Milan e la cifra che vorrebbe spendere la Fiorentina, ma nella giornata di ieri i contatti sono stati più fitti e proficui, perché l'obiettivo è quello di trovare una quadra che possa accontentare tutte le parti in causa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-per-la-difesa-fiorentina-a-sorpresa-sul-centrale-del-belgrano-matias-moreno/265679/